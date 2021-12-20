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ميقاتي متوجهاً إلى غوتيريش: بتعاونكم ودعمكم وتعاون ودعم من تمثلون سيبقى لبنان دوما متمسكا بمبدأ العدالة درباً الى السلام وارض الحريات والتلاقي والاعتدال

Lebanon 24
20-12-2021 | 05:50
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