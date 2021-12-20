غوتيريش بعد لقائه الرئيس ميقاتي: أجد أن لبنان يفتح حدوده وقلبه ليستقبل اللاجئين السوريين، وهذا الكرم اللبناني يعود إلى أعرق الحضارات في العالم

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