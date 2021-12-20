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غوتيريش: لا بدّ من أن نسعى لأهداف مشتركة من أجل تحقيق السلام والاستقرار لجميع أفراد المجتمع اللبناني

Lebanon 24
20-12-2021 | 06:00
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