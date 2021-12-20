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غوتيريش: لبنان في محور استراتيجياتنا وأولوياتنا وعلينا أن نتفادى أي شكل من أشكال النزاع الذي شهدها في السابق لما في ذلك من عواقب وخيمة

Lebanon 24
20-12-2021 | 06:01
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