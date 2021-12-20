أخبار عاجلة

غوتيريش: حصلنا على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن انتخابات 2022 ستجري في موعدها

Lebanon 24
20-12-2021 | 06:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
هاشم: الانتخابات ستجري في موعدها
lebanon 24
20/12/2021 18:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت والانتخابات النيابية ستجري في موعدها في أجواء من الديمقراطية والشفافية
lebanon 24
20/12/2021 18:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: تعود مسؤولية الوضع في لبنان في جزء منها إلى اللبنانيين، فضلاً عن تأثيرات الخارج والتدخلات
lebanon 24
20/12/2021 18:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب للـ"ال بي سي": وزارة الخارجية تنتظر قرار المجلس الدستوري بشأن الانتخابات وعدد اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للاقتراع هو 225 ألف شخص تقريباً
lebanon 24
20/12/2021 18:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:25 | 2021-12-20
11:19 | 2021-12-20
11:13 | 2021-12-20
11:03 | 2021-12-20
10:59 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website