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شيخ العقل لغوتيريش: المجتمع الدولي مسؤول معنا عن السعي إلى حل الإشكالات العالقة وبعدم فتح الأبواب لعودة الإرهاب إلى بلادنا

Lebanon 24
20-12-2021 | 06:11
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