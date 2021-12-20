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أخبار عاجلة
ألرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
Lebanon 24
20-12-2021
|
08:11
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20/12/2021 18:43:05
Lebanon 24
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