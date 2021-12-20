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مصادر فرنسية: المسلح الذي يحتجز الرهائن يطالب بالتواصل مع وزير العدل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
20-12-2021 | 11:19
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