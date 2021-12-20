12
o
بيروت
12
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
12
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
التحالف: ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
20-12-2021
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
التحالف: مطار صنعاء تحوّل إلى ثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود
Lebanon 24
التحالف: مطار صنعاء تحوّل إلى ثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود
20/12/2021 23:23:03
20/12/2021 23:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف: مطار صنعاء تحول إلى ثكنة لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود
Lebanon 24
التحالف: مطار صنعاء تحول إلى ثكنة لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود
20/12/2021 23:23:03
20/12/2021 23:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف العربي: اتخذنا إجراءات وتدابير لحماية المدنيين خلال الضربات ضد مواقع بمطار صنعاء
Lebanon 24
التحالف العربي: اتخذنا إجراءات وتدابير لحماية المدنيين خلال الضربات ضد مواقع بمطار صنعاء
20/12/2021 23:23:03
20/12/2021 23:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف: نطالب المدنيين بمطار صنعاء إخلاء المطار فورا (العربية)
Lebanon 24
التحالف: نطالب المدنيين بمطار صنعاء إخلاء المطار فورا (العربية)
20/12/2021 23:23:03
20/12/2021 23:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
لبنان يدخل في القسم الاخير من المنخفض الجوي.. "انّه الاقسى" وهذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة
Lebanon 24
لبنان يدخل في القسم الاخير من المنخفض الجوي.. "انّه الاقسى" وهذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة
06:05 | 2021-12-20
20/12/2021 06:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات إختناق بـ"الجملة" في مهرجان بشتورة... السبب مفاجئ!
Lebanon 24
حالات إختناق بـ"الجملة" في مهرجان بشتورة... السبب مفاجئ!
00:05 | 2021-12-20
20/12/2021 12:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أرباح مالية غير متوقعة إبتداءً من آذار.. اليكم ما ينتظر هذا البرج المحظوظ بحسب ماغي فرح
Lebanon 24
أرباح مالية غير متوقعة إبتداءً من آذار.. اليكم ما ينتظر هذا البرج المحظوظ بحسب ماغي فرح
09:25 | 2021-12-20
20/12/2021 09:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم في المستشفى.. "عم يوجعو بطنو"
Lebanon 24
زعيم في المستشفى.. "عم يوجعو بطنو"
01:30 | 2021-12-20
20/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية على الOTV والمفاجأة في المُحاور
Lebanon 24
رئيس الجمهورية على الOTV والمفاجأة في المُحاور
01:15 | 2021-12-20
20/12/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
16:14 | 2021-12-20
مجلس الأمن القومي الأميركي: مستشار البيت الأبيض سوليفان يزور "إسرائيل" والضفة هذا الأسبوع (العربية)
16:10 | 2021-12-20
تحرير إحدى الرهينتين المختطفتين في العاصمة الفرنسية (سكاي نيوز)
16:05 | 2021-12-20
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس بايدن طلب من فريق الأمن القومي الاستعداد في حال فشل الدبلوماسية مع إيران
15:23 | 2021-12-20
البيت الأبيض: بايدن لا يعتزم فرض إغلاق في الولايات المتحدة للتعامل مع تطورات كورونا
15:14 | 2021-12-20
التحالف العربي: اتخذنا إجراءات وتدابير لحماية المدنيين خلال الضربات ضد مواقع بمطار صنعاء
فيديو
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
20/12/2021 23:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
02:00 | 2021-12-19
20/12/2021 23:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
01:30 | 2021-12-19
20/12/2021 23:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact