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الخارجية الأميركية: نرحب بالمحادثات المباشرة بين السعودية وإيران ونأمل أن تساهم في خفض التصعيد (الجزيرة)

Lebanon 24
20-12-2021 | 14:53
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