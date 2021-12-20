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الحوثيون يعلنون خروج مطار صنعاء عن الجاهزية بسبب غارات جوية للتحالف العربي

Lebanon 24
20-12-2021 | 16:23
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