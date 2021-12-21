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أخبار عاجلة
رئيس مطار بيروت لـ"صوت كل لبنان": حتى الساعة هناك نحو 130 ألف قادم إلى لبنان في شهر كانون الأول ونتوقّع ازدياد هذا العدد إلى نهاية السنة
Lebanon 24
21-12-2021
|
00:46
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