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الولايات المتحدة ستُوزّع 500 مليون فحص "كوفيد" مجاني وستُشرك عسكريين في مكافحة الوباء

Lebanon 24
21-12-2021 | 05:11
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