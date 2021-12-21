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"أسوشيتد برس": رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق يقر بدور إسرائيل في عملية إغتيال قاسم سليماني

Lebanon 24
21-12-2021 | 05:12
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