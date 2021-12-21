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وزير التربية من بعبدا: أناشد الجميع عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل تسيير عجلة الدولة وتمكين المواطنين من العيش ولو بالحدّ المتاح الأدنى من الكرامة

Lebanon 24
21-12-2021 | 05:52
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