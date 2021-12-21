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بلينكن: واشنطن تُعلن عن مساعدة دولية إضافية بقيمة 580 مليون دولار في مواجهة المتحور "أوميكرون"

Lebanon 24
21-12-2021 | 06:39
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