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لافروف: الولايات المتحدة أظهرت الاستعداد لبدء الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية

Lebanon 24
21-12-2021 | 06:45
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