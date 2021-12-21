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الرئيس الأوكراني: نريد إطارا زمنيا محددا خلال العام المقبل بشأن موعد انضمام أوكرانيا للناتو

Lebanon 24
21-12-2021 | 06:51
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