القاضي مشلب لـ"الجديد": لا يحق للجهة نفسها أن تقدّم الطعن نفسه مرة أخرى لأن المهلة انقضت ولكن طالما أننا لم نتخذ قرارا فبإمكاننا إعادة النظر بالموضوع

Lebanon 24