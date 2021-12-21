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القاضي مشلب لـ"الجديد": لا يحق للجهة نفسها أن تقدّم الطعن نفسه مرة أخرى لأن المهلة انقضت ولكن طالما أننا لم نتخذ قرارا فبإمكاننا إعادة النظر بالموضوع

Lebanon 24
21-12-2021 | 08:17
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