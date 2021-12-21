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باسيل بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي": اليوم تمّ إسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه

Lebanon 24
21-12-2021 | 10:45
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