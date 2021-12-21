باسيل: صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع وبري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر

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