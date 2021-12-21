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باسيل: نسعى لايجاد حل وليس لمقايضة والدليل اننا نطالب بكل شيء ولا نتنازل عن امر معين في مقابل امر آخر

Lebanon 24
21-12-2021 | 11:00
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باسيل: يا شعبنا اللبناني.. هم يلعبون بك وبلقمة عيشك بعدما كانوا هم من رسموا السياسة المالية وليس نحن لأننا واجهناها وتكلمنا عن اقتصاد الانتاج
lebanon 24
21/12/2021 20:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: سنحرر اقتصاد لبنان وهذا هو الهدف والمعركة قبل الانتخابات وخلالها وبعدها وتذكروا جيداً اننا من حررنا لبنان من كل محتل ووصي وسنحرره منهم ومن سياساتهم
lebanon 24
21/12/2021 20:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا تخافوا لا احتلال ايرانيا للبنان لأن لا احد يستطيع ان يحتل لا ثقافتنا ولا ديانتنا ولا ايماننا وهذه الارض بالذات وهذه الجبال لا احد يستطيع ان يحتلها او يدوسها
lebanon 24
21/12/2021 20:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: طلبنا تعليق مفعول التعديلات في اطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون وهذا لا يؤثر على الاجراءات الادارية للتحضير للانتخابات
lebanon 24
21/12/2021 20:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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