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التحالف: الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية منذ 19 كانون الأول (العربية)

Lebanon 24
21-12-2021 | 11:35
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