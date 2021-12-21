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البرتغال تطلب من السكان بدء العمل من منازلهم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل (الشرق)

Lebanon 24
21-12-2021 | 12:10
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