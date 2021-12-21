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أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: تسجيل أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بمتحور "أوميكرون" (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
21-12-2021
|
12:31
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