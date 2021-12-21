أخبار عاجلة

أوكرانيا: مستعدون لحوار مع روسيا عبر وسطاء أو بشكل مباشر (العربية)

Lebanon 24
21-12-2021 | 13:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا: مستعدون لحوار روسيا سواء عبر الوسطاء أو بشكل مباشر
lebanon 24
21/12/2021 23:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: لا بديل للحوار المباشر بين الدول وخصوصًا بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
21/12/2021 23:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تحذر من عواقب وخيمة على خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا هاجمت روسيا أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
21/12/2021 23:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع بريطانيا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا دخلتها روسيا (العربية)
lebanon 24
21/12/2021 23:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:46 | 2021-12-21
16:28 | 2021-12-21
16:08 | 2021-12-21
15:49 | 2021-12-21
15:47 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website