أخبار عاجلة

العاهل الأردني: مستمرون في مسؤولية حماية المقدسات في القدس

Lebanon 24
21-12-2021 | 16:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء البحرين: ملك البحرين يستقبل العاهل الأردني لدى وصوله إلى المملكة
lebanon 24
21/12/2021 23:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني يدعو إلى الحرص على صون مؤسسات الدولة
lebanon 24
21/12/2021 23:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تم ترفيعه لرتبة نقيب.. استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والعاهل الأردني بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)
lebanon 24
21/12/2021 23:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني يؤكد في اتصال هاتفي مع الكاظمي على إدانته واستنكاره لمحاولة الاغتيال الإرهابية الجبانة
lebanon 24
21/12/2021 23:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:46 | 2021-12-21
16:08 | 2021-12-21
15:49 | 2021-12-21
15:47 | 2021-12-21
15:47 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website