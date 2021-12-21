أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي الرئيس الإسرائيلي بعد وصوله إلى إسرائيل

Lebanon 24
21-12-2021 | 17:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
موقع أكسيوس: مستشار الأمن القومي الأميركي طرح على نظيره الإسرائيلي فكرة اتفاق مؤقت مع إيران (الجزيرة)
lebanon 24
22/12/2021 02:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي لنظيره الإسرائيلي: الدبلوماسية أفضل سبيل لعدم حصول إيران على سلاح نووي
lebanon 24
22/12/2021 02:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الأميركي: مستشار البيت الأبيض سوليفان يزور "إسرائيل" والضفة هذا الأسبوع (العربية)
lebanon 24
22/12/2021 02:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي يزور إسرائيل الأربعاء لتنسيق المواقف بشأن إيران
lebanon 24
22/12/2021 02:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:30 | 2021-12-21
19:00 | 2021-12-21
18:30 | 2021-12-21
18:27 | 2021-12-21
18:06 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website