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‏رويترز عن مصادر: الأمم المتحدة تقترح دفع مبلغ 6 ملايين دولار لطالبان لتوفير الحماية خلال عام 2022

Lebanon 24
21-12-2021 | 18:30
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