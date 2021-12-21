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أخبار عاجلة
رويترز عن مصادر: الأمم المتحدة تقترح دفع مبلغ 6 ملايين دولار لطالبان لتوفير الحماية خلال عام 2022
Lebanon 24
21-12-2021
|
18:30
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