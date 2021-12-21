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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 جرحى في 3 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
21-12-2021
|
23:56
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