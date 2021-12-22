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الحدث عن إعلام إسرائيلي: تل أبيب تبلغ واشنطن إصرارها على الاطلاع على تفاصيل مفاوضات فيينا

Lebanon 24
22-12-2021 | 02:19
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