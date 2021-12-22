أخبار عاجلة

مصادر لـ"الشرق": اجتماعات منذ ليل أمس بحمدوك لحثّه على العدول عن تقديم استقالته

Lebanon 24
22-12-2021 | 05:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‬مصادر سودانية لـ"الشرق": الميثاق السياسي المرتقب يناقش استكمال هياكل الحكم وضوابط المهام والصلاحيات
lebanon 24
22/12/2021 14:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قرداحي سيزور ميقاتي عصر اليوم لتقديم استقالته من الحكومة خطياً
lebanon 24
22/12/2021 14:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق من قرداحي بشأن حقيقة تقديم طلب استقالته.. هذا ما قاله
lebanon 24
22/12/2021 14:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قرداحي تشاور مع حزب الله وتيار المردة وقد أبلغ رئيس الجمهورية بنيته تقديم استقالته
lebanon 24
22/12/2021 14:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:15 | 2021-12-22
07:13 | 2021-12-22
06:37 | 2021-12-22
06:22 | 2021-12-22
06:07 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website