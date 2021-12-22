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الصين تفرض إجراءات حجر على مدينة تضم 13 مليون نسمة للحد من انتشار كورونا (الحرة)

Lebanon 24
22-12-2021 | 05:43
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