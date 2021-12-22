أخبار عاجلة

منظّمة الصحة العالمية: 22 دولة في شرق المتوسط ستسجل على الأرجح أكثر من 17 مليون إصابة بكورونا وأكثر من 314 ألف وفاة بنهاية العام

Lebanon 24
22-12-2021 | 05:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: 22 دولة بشرق المتوسط ستسجل ملايين الإصابات ومئات آلاف الوفيات بكورونا
lebanon 24
22/12/2021 14:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: على كل دولة تطعيم 40% من سكانها بنهاية العام (العربية)
lebanon 24
22/12/2021 14:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة اللبنانية: 1479 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة
lebanon 24
22/12/2021 14:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: المتحور أوميكرون سريع الانتشار وأكثر من دلتا
lebanon 24
22/12/2021 14:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:15 | 2021-12-22
07:13 | 2021-12-22
06:37 | 2021-12-22
06:22 | 2021-12-22
06:07 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website