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أخبار عاجلة
وزارة الصحة التركية تُجيز الاستخدام الطارئ للقاح التركي "توركوفاك"
Lebanon 24
22-12-2021
|
06:22
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