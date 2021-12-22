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اعتصام امام الاونروا في صور احتجاجا على قرارها بتقليص مساعداتها المالية النقدية للنازحين الفلسطينيين

Lebanon 24
22-12-2021 | 07:55
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