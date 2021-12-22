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الرئيس عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول واذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات

Lebanon 24
22-12-2021 | 07:52
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ميقاتي خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: هناك خشية من أن تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدع يجب التعاون لتفاديه واننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة
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