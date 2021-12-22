الرئيس ميقاتي: أنا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء ولقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ

Lebanon 24