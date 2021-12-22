ميقاتي خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: هناك خشية من أن تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدع يجب التعاون لتفاديه واننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة

Lebanon 24