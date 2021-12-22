عون: أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول ولمتابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية بعد معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في الانتخابات

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