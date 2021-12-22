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الخارجية الأميركية لـ"سكاي نيوز": الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن تنسيق الجدول الزمني للجولة المقبلة من مفاوضات فيينا
Lebanon 24
22-12-2021
|
10:03
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