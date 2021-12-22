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مصادر مدنية وعسكرية لـ"الشرق": حمدوك استجاب لدعوات إرجاء استقالته وقرر تأجيل المسألة للأسبوع المقبل

Lebanon 24
22-12-2021 | 11:17
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