قوة من مكتب مكافحة الإرهاب في بلدة علي النهري تمكنت من توقيف المطلوب ق.ج وهو مطلوب للقضاء بعدة مذكرات توقيف بجرائم تأليف عصابة، سلب، وسرقة سيارات في البقاع

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