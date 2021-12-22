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وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"الجزيرة مباشر": سعر صرف الدولار مبني على معطيات غير واقعية ومتأثر بعوامل سياسية ومنصات غير شرعية تتلاعب بسعره

Lebanon 24
22-12-2021 | 14:38
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