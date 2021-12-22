سامي الجميّل: يريدون إخضاعنا ولن نقبل وسنصمد نفسيّاً ومعنويّاً والتحدّي أمامنا في الشهر والنصف المقبل هو أن نجمع الأشخاص الجيّدين ليتعاونوا معاً في الانتخابات

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