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الجميل: في العام 2019، انتفض الشعب اللبناني وشهدنا أجمل انتفاضة في تاريخ لبنان، ومورست ضدنا ثورة مضادة والمزيد من التسويات خلال سنتين لاخماد ما تبقى من الثورة

Lebanon 24
22-12-2021 | 15:44
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