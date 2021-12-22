الجميل: في العام 2019، انتفض الشعب اللبناني وشهدنا أجمل انتفاضة في تاريخ لبنان، ومورست ضدنا ثورة مضادة والمزيد من التسويات خلال سنتين لاخماد ما تبقى من الثورة

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