الرئيس عون استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي وضعه بأجواء زيارته إلى جنيف وأميركا، ونقل إليه الأجواء الإيجابية من المجتمع الدولي، من أجل استثمارها لبنانياً لتحقيق نتائج ايجابية في الربع الأول من العام الجديد

Lebanon 24