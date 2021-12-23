أخبار عاجلة

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام نقل للرئيس عون الحركة الإيجابية بموضوع المفاوضات مع الصندوق الدولي فيما يتعلّق بالبحث بالمرحلة الثانية حول خطة التعافي والنمو

Lebanon 24
23-12-2021 | 03:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي وضعه بأجواء زيارته إلى جنيف وأميركا، ونقل إليه الأجواء الإيجابية من المجتمع الدولي، من أجل استثمارها لبنانياً لتحقيق نتائج ايجابية في الربع الأول من العام الجديد
lebanon 24
23/12/2021 12:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"رويترز": البيانات المالية سترسل إلى صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل
lebanon 24
23/12/2021 12:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"الجزيرة مباشر": سعر صرف الدولار مبني على معطيات غير واقعية ومتأثر بعوامل سياسية ومنصات غير شرعية تتلاعب بسعره
lebanon 24
23/12/2021 12:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: أكدتُ للأمين العام للأمم المتحدة اننا نعمل على تجاوز الأزمات ولو تدريجياً من خلال وضع خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على صندوق النقد الدولي والتفاوض بشأنها كذلك بالتزامن مع إصلاحات متعددة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية
lebanon 24
23/12/2021 12:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:34 | 2021-12-23
05:18 | 2021-12-23
05:17 | 2021-12-23
04:58 | 2021-12-23
04:56 | 2021-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website