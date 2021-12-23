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بوتين: اضطررنا لحماية الشعب في شبه جزيرة القرم بعد الانقلاب في أوكرانيا التي حاولت حل القضية بالقوة

Lebanon 24
23-12-2021 | 05:17
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