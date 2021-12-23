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كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد التزامنا وثيقة الوفاق الوطني ونشدد على ان الانتخابات النيابية هي استحقاق دستوري يجب ان تحصل في موعدها

Lebanon 24
23-12-2021 | 08:17
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